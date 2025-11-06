TBMM'de Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen Gazze konulu sanat sergisi 'Hilalin Işığında' açıldı. TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Şeref Holü'nde açılan sergide konuşan Hasan Turan, Meclis'in milletin vicdanını temsil ettiğini belirterek, Gazze ve Kudüs'ü gündemden düşürmeyeceklerini söyledi. Turan, 'Bugün yeryüzünün her tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Gazze'de Kızılay personelinin iki yıldır her gün 15-30 bin sıcak yemek dağıttığını hatırlattı. Yılmaz, AFAD koordinasyonunda gönderilen insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığını belirterek, sürece ilişkin umutlu mesajlar verdi: 'Bir gün Gazze'ye çiçeklerle gidecek, o çocuklara sarılacağız' dedi.

Törene milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, Gazze halkının yaşadığı zorlukları ve direnişini sanatsal bir dille gözler önüne seriyor.