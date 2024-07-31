Tatlı krizinin masum bir kaçamak gibi görünse de fazla şekerin vücuda verdiği zarar nedeniyle sağlığı tehdit ettiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Tatlı krizleri toplumda kendi alt kültürünü oluşturacak ölçüde yaygın görüldüğünü ve bunun da ciddi bir sorunun habercisi olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Tatlı krizlerinin genellikle öğün aralarında, akşam saatlerinde veya stresli dönemlerde daha yoğun bir şekilde kendini hissettirdiğini dile getiren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Yoğun tatlı yeme isteği, kan şekeri düzeyinin ani düşüşü veya beyindeki ödül sistemiyle ilgili olabilir. Tatlı krizleri bir kısmı fizyolojik ve bir kısmı da psikolojik olmak üzere pek çok nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir beslenme programı, düzenli egzersiz ve stres kontrolü gibi yöntemlerle tatlı krizlerini kontrol altında tutmak mümkün” dedi.

Prof. Dr. Nevrez Koylan, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için aşırı tatlı yeme isteğiyle baş edebilmeyi kolaylaştıran önerileri sıraladı

Beslenme alışkanlarınıza dikkat edin

Ruhsal gerilimlerinizi kontrol altında tutmayı öğrenin

Hayatınızdan hareketi çıkarmayın

Tatlı ihtiyacınızı sağlıklı meyvelerden giderin

Uyku düzeninize önem verin

Vücudunuzu susuz bırakmayın

Mineral eksiklerine dikkat edin