TÜİK verilerine göre, 2025 Mayıs ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 28,96, aylık bazda yüzde 0,23 artış gösterdi. Tropikal meyvelerde yıllık artış yüzde 87,26 ile rekor kırarken, sebzelerde aylık yüzde 14,61 düşüş yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

2020=100 baz yılına göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 0,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,21 artış kaydetti.

Sektörel bazda, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,41 azalış görülürken, ormancılık ürünlerinde yüzde 7,85 ve balıkçılık ile su ürünlerinde yüzde 11,95 artış yaşandı. Ana gruplarda ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 düşüş, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış oldu.

Yıllık en yüksek artış yüzde 87,26 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde gerçekleşirken, aylık en büyük düşüş yüzde 14,61 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru ürünlerinde kaydedildi.