SGK'nın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nde yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatları düşürülecek, estetik ameliyatlar ödeme kapsamından çıkarılacak, evde bakım hizmetlerine '10 gün kuralı' getirilecek, genel fiyatlar artırılacak.

ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) kritik değişiklikler ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler, ilaç fiyatlandırmasından estetik ameliyatlara, evde sağlık hizmetlerinden genel fiyat ayarlamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

SUT'taki revizyonlarda, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve maliyet etkinliğinin artırılması hedeflendi.

Buna göre öne çıkan maddelerde;

İlaç Fiyatlandırması ve Fark Ücretleri: Reçeteli ilaçlarda SGK ile hasta arasındaki fark oranı yeniden hesaplanıyor. Pazar payı yüzde 1'in altındaki nadir ilaçlar referans dışı bırakılarak, yaygın kullanılan ilaçlar baz alınıyor. Bu, eczanelerdeki fiyat farkını yüzde 6'ya kadar düşürebilecek ve vatandaşın cebini rahatlatacak.

Estetik ve Kozmetik İşlemler: SGK, tıbbi zorunluluk dışı estetik ameliyatları (örneğin, kozmetik burun estetiği) ödeme kapsamından çıkarıyor. Yalnızca tıbbi raporla kanıtlanan vakalarda (örneğin, solunum sorunlu burun deformiteleri) sınırlı destek sağlanıyor.

Evde Bakım Hizmetleri: Evde sağlık hizmetleri için yeni '10 gün kuralı' getiriliyor. Aylık ziyaretler arası minimum 10 gün zorunlu hale getirilerek, gereksiz harcamalar önlenecek. Bu, özellikle kronik hastaları etkileyen bir düzenleme.

Fiyatlandırma Komisyonu Kararları: Komisyon, belirli ilaç ve tıbbi malzemelerin (örneğin, kistik fibrozis ilaçları) dozaj ve rapor şartlarını güncelledi.

Yeni fiyat listeleriyle bazı ithal ilaçlar EK-4/C listesine eklenirken, genel hizmet ücretlerinde enflasyona paralel yüzde 5-7 arası artış öngörülüyor.

