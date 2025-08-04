İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağırladı. Görüşmede, güvenlik alanında iş birliği, Suriye güvenlik birimlerine destek, tecrübe paylaşımı, yoğunlaştırılmış eğitim programları ve Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü konuları ele alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve heyetini İçişleri Bakanlığı’nda misafir etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından da paylaştığı görüşmede, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliği imkanları masaya yatırıldığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimlerine destek sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programlarının hayata geçirilmesi konularında değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, ayrıca, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için iş birliği yapılmasının da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldığını belirterek, “Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diyerek, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1952308041430249730