Suriye'de Beşar Esad karşıtı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) militanları, başkent Şam'a girdiği belirtildi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığı ise Reuters, tarafından açıklandı.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalifler tarafından 27 Kasım günü başlatılan ayaklanmada bugün yeni gelişmeler yaşandı. AA'ya göre; yönetim kontrolünü kaybettiği belirtirken, Şam'ın merkezine muhaliflerin girmeye başladığı açıklandı.

SURİYE ORDUSU GERİ ÇEKİLDİ

Suriye'de muhaliflerin, Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından ordu pek çok noktadan çekilmeye başladığı belirtildi. Suriye ordusu Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Kritik öneme sahip yerleşkelere bazı göstericilerin de girmesiyle yönetim, başkentte kontrolü kaybetti. Şam'da işkence iddialarıyla bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar da cezaevini basan göstericileri serbest bıraktı. 53 yıllık Esad yönetimi ise düştü. Reuters'e göre; Suriye ordusu, rejimin bittiğini subaylarına bildirdi.

ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ İDDİASI

Şam'da kontrolün kaybedilmesiyle Esad'ın nerede olduğu tartışılırken, Reuters'a göre başkanın kenti terk ettiği iddia edildi. Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan uçağın da Esad'ı taşıdığı öne sürüldü.

BAŞBAKAN CELALİ: HÜKÜMETİ̇ DEVRETME KONUSUNDA DESTEK VERECEĞİ̇M

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. El-Celali, "Evi̇mdeyi̇m ve hükümeti̇ devretme konusunda destek vereceği̇m. Devlet kurumlarının korunması çağrısı yapıyorum" dedi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

REJİM GÜÇLERİ DEYRİZOR'DAN ÇEKİLDİ YPG/PKK HAKİM OLDU

Deyrizor tarafında, Suriye Ordusu al Kuriya kasabasından çekildi. Kasabanın YPG/PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) eline geçmesi olası görünüyor. Suriye Ordusu'nun Deyrizor tarafında başka köylerden de çekildikleri aktarıldı.