ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Hamas'ı tehdit ederek İsrailli rehinelerin bırakılmasını istedi. Trump, “ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, Orta Doğu cehenneme döner. Sorumlular, şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın” dedi.

Trump, Hamas'ı tarih vererek tehdit etti: Rehineler bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme döner

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajında Hamas'ı tehdit ederek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"ORTADOĞU CEHENNEME DÖNER"

Trump, “Herkes, Orta Doğu'da çok şiddetli, insanlık dışı ve tüm dünyanın iradesine aykırı şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama hepsi laftan ibaret ve icraat yok. Şu hakikati ifade etmeme izin verin, eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner" dedi.

"Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler" diyen Trump, "Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve efsanevi tarihi boyunca darbe indirdiği herkesten çok daha şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

HAMAS 33 ESİRİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 33 esirin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamıyla çekilmesini ve savaşın sona ermesini talep ediyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 44 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.