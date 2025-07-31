Sultangazi Belediyesi’nin çocuklara bilimi sevdiren, mahalle mahalle gerçekleştirdiği etkinliği Bilim Firarda, tüm hızıyla devam ediyor. 75. Yıl mahallesindeki etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, miniklerin keşif heyecanına ortak oldu.

Geleceğin sanatçı ve mucitlerini yetiştiren Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, bu yıl da Bilim

Firarda ile rengarenk etkinlikleri çocuklarla buluşturdu. Mahalle mahalle gerçekleştirilen Bilim Firarda ile bilimin büyülü dünyasını keşfeden çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.



Başkan Dursun’dan Ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirilen Bilim Firarda etkinliğinde çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Dursun, yapılan atölye çalışmalarına da eşlik etti.

12 Atölyede Etkinlik

15 mahallede çocukların bilimle iç içe olmasına fırsat tanıyan Bilim Firarda ile minikler eğlenirken öğrendi. Robotik kodlamadan dedektifliğe, yapboz istasyonundan sanat atölyesine 12 ayrı atölyede etkinlikler gerçekleştirildi. Bilim Firarda’da 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyeleri de yer aldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise Bilim Merkezi’nin açtığı atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi.

“Etkinlikler devam edecek”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Araştırmayı ve keşfetmeyi seven çocuklarımızı bilimin büyülü dünyası ile buluşturan Bilim Firarda bu yıl da çocuklarımızla buluştu. Bilimi mahalle mahalle çocuklarımızın ayağına getiriyor, onları bir çok aktivite ile buluşturuyoruz. Bugün 75. Yıl mahallemizdeki Bilim Firarda etkinlikleri kapsamında minik mucitlerimizle bir araya geldik. Çocuklarımızın etkinliklerden keyif alması bizler için en büyük mutluluk… Bilim Firarda 14 Ağustosa kadar çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasına çağırmaya devam edecek” dedi.