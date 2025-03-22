İstanbul’da eğitim veren Özel Seyit Ateş Spor Lisesi, spor alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun futsal takımında kaptanlık yapan öğrencilerden Cebrail Koç ve Muhammed İyyad Kadıoğlu, Türkiye U-19 Futsal Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosuna davet edildi.





AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ ÖNCESİ HAZIRLIK



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan aday kadro, 26-29 Mart 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası Eleme Turu için belirlendi. Teknik direktör Murat Kaya yönetimindeki ekipte kaleci, savunma, kanat ve forvet mevkilerinde görev yapacak 13 sporcu yer alıyor.





Aday kadroya davet alan Cebrail Koç ve Muhammed İyyad Kadıoğlu’nun milli formayı giyme şansı elde etmesi, okul yönetimi ve spor camiası tarafından memnuniyetle karşılandı. Özel Seyit Ateş Spor Lisesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi tebrik eder, Milli Forma altında başarılar dileriz” mesajını paylaştı.



Koç ve Kadıoğlu, okul düzeyinde katıldıkları yerel ve bölgesel turnuvalarda gösterdikleri performansla dikkat çekmişti. Son olarak Tekirdağ’da gerçekleştirilen Futsal Gençler Grup Birinciliği müsabakalarında başarı gösteren sporcular, bu süreçte kazandıkları deneyimle dikkatleri üzerine toplamıştı.

Aday kadroya dahil edilen sporcular, ilerleyen haftalarda milli takım kampına katılarak teknik heyetin gözetiminde hazırlıklarını sürdürecek. Kampın ardından nihai kadronun açıklanması ve Hırvatistan’daki müsabakalara katılacak isimlerin netleşmesi bekleniyor.