Sultangazi Belediyesi ve ‘Işık Sultangazi’den Yükselir’ sloganıyla Sultangazi’de aydınlatma alanında üretim faaliyetleri gösteren (Aydınlatma Sanayici ve İş Adamları Derneği) AYDSİAD, ilçenin iş potansiyelini artırmak ve işadamlarına destek olmak amacıyla Türkiye – Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı’nda (TRADE’F 2023) yerini aldı.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sanayisinin daha iyi temsil edilmesini sağlamak ve iş potansiyelini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteriyor.

Sultangazi’nin sanayi, iş ve ticaret hacmini artırmanın yanı sıra işadamlarına destek olmayı hedefleyen Sultangazi Belediyesi, TRADE’F 2023’te yerini aldı. Yüzlerce markanın üretim ve ihracat yaptığı ve AYDSİAD ve Sultangazi Avizeciler Çarşısı ile birlikte TRADE’F 2032 yer

alan Sultangazi Belediyesi, ilçeye yeni ekonomik değerler katmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi genç ve dinamik nüfusuyla İstanbul’da ekonomik değer üreten önemli ilçeler arasında yer alıyor. İlçemizde aydınlatma ve avize, otomotiv, tekstil ve ayakkabıcılık vb. pek çok sektör faaliyet gösteriyor. Bu da ilçemize hem istihdam hem de ekonomik katkı sağlıyor. Bizim de görevimiz işadamlarımıza ve çalışanlarımıza destek olmak, ilçemizin potansiyelinin daha iyi yansıtılmasını sağlamak, iş hacminin ve üretilen ekonomik değerin gelişmesini ve büyümesini sağlamaktır. TRADE’F 2023’ü bu yüzden önemli buluyor ve destekliyoruz.” dedi.



“Işık Sultangazi’den Yükseliyor”

Sultangazi Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası fuarlarda yerlerini alarak ilçenin

tanıtımını daha iyi yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Dursun, “Sultangazi ulaşımın kolay olduğu, ticaretin gelişme gösterdiği bir konumda yer alıyor. Bu anlamda ekonomik gelişmenin de artan bir ivmeyle devam ettiği bir yer. Yetişmiş insan potansiyeli de ilçemiz için önemli bir avantaj. Binlerce insana iş imkânı sağlarken ülkemiz ekonomisine de önemli katkı Avizeciler Çarşımızda bulunan yüzlerce mağazada dekoratif aydınlatma

için ihtiyaç duyulan her türlü ürüne, malzeme ve imalathaneye kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Dekoratif aydınlatma ürünlerinin Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine olan ihracatı Avizeciler Çarşımızdan gerçekleşiyor. Yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçiler de Uğur Mumcu Mh. Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi- İST.

Tlf: (212) 459 35 70 Faks:459 35 72 [email protected] sektörün kalbi olan bölgenin sağladığı avantajlar neticesinde birçok üreticiye kolay bir

şekilde burada ulaşıyor. Ayrıca kadınların çalışma şartlarının en kolay olduğu sektörlerin başında avize ürünleri ve dekoratif aydınlatma geldiği için Sultangazi Avizeciler Çarşısı en fazla genç ve kadın istihdamının sağlandığı sanayi sitelerinin başında geliyor. Bu vesile ile Aydınlatma Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYDSİAD) yöneticilerine, iş adamlarımıza ve tüm sektör çalışanlarımıza ilçemize değer kattıkları için teşekkür ediyorum. “Işık Sultangazi’den Yükseliyor” diyor ve ziyaretçilerimizi standımıza davet ediyorum.” diye konuştu.

TRADE’F 2023 Hakkında

İstamonu Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen TRADE’F Fuarı 31 Ağustos- 3 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol’de kapılarını ziyaretçilerini bekliyor. Turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, aydınlatma, avize, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, ticaret odaları ile yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ağırlıyor.