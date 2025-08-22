Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Refika Gasimova, suda doğumun ağrı şiddetini azalttığını, anne ve bebek için daha doğal ve konforlu bir doğum sunduğunu belirtti. Anne ve bebek için faydaları neler? Kimler suda doğum yapabilir? Dr. Gasimova, riskler ve yanlış bilinenleri açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Gebeliğin son aylarında anne adaylarının en büyük beklentisi, stresten uzak ve sağlıklı bir doğum. Bu nedenlede suda doğum yöntemi, doğal, az ağrılı ve psikolojik destek sunan yapısıyla giderek daha fazla tercih ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Refika Gasimova, suda doğum hakkında merak edilenleri yanıtladı.

SUDA DOĞUM NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞİR?

Suda doğum, doğumun sancılı ve aktif evresinin ya da tamamının 35-37 derece sıcak suyla dolu özel bir havuzda gerçekleşmesini sağlıyor. Sıcak su, kasları gevşetiyor, spazmları azaltıyor ve ağrıları hafifletiyor.

Dr. Gasimova, “Sıcak su, ağrıyı 10 üzerinden 3-4 puana düşürüyor, anneler için daha tolere edilebilir bir doğum sunuyor” dedi.

ANNE VE BEBEK İÇİN FAYDALARI

Suda doğum, annenin fiziksel ve psikolojik gerginliğini azaltıyor.

Dr. Gasimova, “Suyun kaldırma kuvveti kas yükünü hafifletiyor, hareket kabiliyetini artırıyor. Havuz, mahremiyet sağlayarak güven hissi veriyor” dedi.

Bebek için ise daha nazik bir geçiş sunuyor; kan akışı ve oksijen artışı sağlıyor, ten tene temasla anne-bebek bağı güçleniyor.

KİMLER SUDA DOĞUM YAPABİLİR?

Vajinal doğum yapabilen her anne adayı, suda doğum için uygun kabul ediliyor. Ancak sezaryen gerektiren durumlarda önerilmiyor. Uygunluk, hekim tarafından değerlendiriliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Refika Gasimova, “Bebekler zaten anne karnında su ortamında gelişiyor. Suya doğan bebeği tekrar suya sokmamak önemli. Deneyimli bir doktor ve ebe ekibiyle bu risk ortadan kalkıyor” diyerek endişeleri giderdi.

RİSKLER VE YANLIŞ BİLİNENLER

Suda doğum, temizlik ve ısı koşulları sağlandığında güvenli. Müdahaleli doğum oranı azalıyor, dikiş ihtiyacı düşüyor. Dr. Gasimova, “Enfeksiyon riski veya ikiz gebelik, SSVD ve makat doğumda suda doğum yapılamayacağı düşüncesi yanlış. Deneyimli ekiplerle risk bulunmuyor” dedi.