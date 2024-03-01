Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanan “Bilimsel Gündem” bültenlerinin yeni sayısında, yine çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. 14-16 yaş arası 237 kişiyle yapılan araştırma, farklı sosyal medya mecralarının depresyonu nasıl tetiklediğini ortaya koydu. “Bilimsel Gündem”de ayrıca cinsiyet ve kalp krizi ilişkisi, çocuk gelişiminde mikrobiyom gibi önemli konu başlıkları yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN iyileştiren gücü Abdi İbrahim’in Medikal Direktörlüğü’nce hazırlanan ve 2 hafta bir yayımlanan, “Bilimsel Gündem” bültenlerinin son sayısında, yine çok yararlı bilgilere ve tıptaki çarpıcı araştırmalara yer veriliyor.

Ergenlerde sosyal medya ile depresyon ilişkisi

“Bilimsel Gündem”in yeni sayısında, özetle şu içerikler yer alıyor:

14-16 yaş arası 237 kişiyle yapılan araştırmada, sosyal medya platformlarının gençlerdeki depresif belirtilerle ilişkisi ortaya konuldu.

Miyokard enfarktüsü tanısı alan 213 orta yaşlı erkek ve kadınla yapılan bir araştırma, cinsiyet ve kalp krizi ilişkisine dair çarpıcı sonuçlar verdi.

Sağlıklı çocuklarda normal nörobilişsel gelişimde bağırsak-beyin-mikrobiyom eksenine dair 381 çocuk üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları da “Bilimsel Gündem”in son sayısında yer buldu.

Spotify ve YouTube’a da yükleniyor

Tıbbın popüler alanındaki tüm yeni gelişmelerin, sade, kolay anlaşılır ve bilgilendirici bir yapıda kamuoyu ile paylaşıldığı bültenler, 38 bin KVKK onaylı kişiye mail yoluyla iletiliyor. Tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türk ve yabancı bilim insanları hakkında da bilgi paylaşımı yapılan referans kaynak niteliğindeki bültenler, Abdi İbrahim web sitesinde yayımlanıyor. Bunun yanı sıra her yeni sayısı podcast formatında Spotify’a yükleniyor ve sonrasında bu podcastler Youtube üzerinden de paylaşılıyor.