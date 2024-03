Zorlu PSM ve Tuhaf iş birliğiyle ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?, her hafta Perşembe günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanmaya başlıyor. Psikolog Pınar Sabancı, ilk bölüm konuğu Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile “Yaşam Kalitemizi Nasıl Artırırız?’ sorusuna Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ve Zorlu PSM YouTube kanalında cevaplar arıyor.

Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın ‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ kitabından uyarlanan Psikolog Pınar Sabancı’nın moderatörlüğünde Türkiye’nin sevilen isimlerinin hayat deneyimlerini sahneye taşıdığı ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ her hafta Perşembe günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

“Yaşam Kalitemizi Nasıl Artırırız?’ sorusuna Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde cevap arayan Pınar Sabancı’nın sevilen programının Zorlu PSM YouTube kanalındaki ilk konuğu ise Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Özgür Demirtaş, mutluluk, evlilik, ekonomi ve kariyer gibi daha birçok konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

‘Kaliteli Bir Yaşam Mutlu Olmaktır’

Özgür Demirtaş, “Yaşam kalitesi sizin için ne demek?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Çok klasik bir yanıt vermek istemem ama benim için ve birçok insan için ‘mutlu’ olmak diyebilirim. Benim için kaliteli bir yaşam mutlu olmaktır. Mutlu olduğunuz zaman zaten o kalitenin içindesinizdir. Yatağa yatıp yastığa başınızı koyduğunuz anda yatakla birleşiyorsanız ve kafanızda o an bir şey olmuyorsa mutlusunuzdur. Fakat sürekli olarak bir endişe haliniz varsa ki benim endişeli bir yapım vardır, o zaman mutlusunuz diyemem çünkü aklınızda bir şey vardır. Elbette sürekli mutlu olamazsınız yani bu da sağlıklı değildir. Bu konuda sürdürülebilir ve dengesi oturtulmuş bir mutluluk daha önemlidir diyebilirim.” yanıtını verdi.

‘Evlilikte Merhamet Önemli Bir Unsur’

Prof Dr. Özgür Demirtaş, “Evliliği iyi yapan yapı taşları nelerdir, seçtiğimiz eş hayatımızı direkt etkiliyor mu ve nedir evliliği sağlıklı hale getiren?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Bir kere ben çok şanslıyım çünkü iyi bir evliliğim var. Bu işler sanırım biraz da şans. Her iki tarafın da ne istediğinden emin olması şart. Elbette bir çekim olması da bir şarttır ama tek başına yeterli olabilecek bir unsur değildir. Hatta çoğu zaman tek başına bir felakete sürükleyecek unsur olabilir. Benim için ilk başta gelen her iki tarafın da ‘merhametli’ olmasıdır. Çünkü her evlilikte anlaşmazlık olacaktır zaten anlaşmazlığın olmadığı bir evlilik epey korkunç olur. Ancak bir anlaşmazlık olduğunda her iki tarafın da merhametli olması o evlilikte küslük olmasını engelleyecek bir unsur olacaktır. İnsanlar genelde zıt kutuplu veya aynı karaktere sahip kişilerin daha iyi anlaşacağı yanılgısına kapılır… bence ne zıt ne de aynı olmak, daha ziyade iki tarafın da tamamlayan bir parça olması o evliliği daha sağlıklı kılacaktır.” cevabıyla samimi açıklamalarda bulundu.

‘Dünya Adil Değil ve Hiçbir Zaman da Olmayacak’

Programın “o mu bu mu” bölümünde Özgür Demirtaş, “Adil olmayan bir dünyada başarılı, varlıklı, tanınan biri olmak mı yoksa daha adil bir dünyada sıradan bir insan olmak mı?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya “Bu çok güzel bir soru. Buna şöyle yanıt verebilirim, dünya zaten adil değil ve hiçbir zaman adil olmayacak. O zaman üçüncü bir seçenek var benim için, o da hiçbir zaman adil olmayacak bir dünyada yeteri kadar güçlü olup onu adalet yönüne doğru itebilmek diyebilirim.” yanıtını verdi.