Sakarya Büyükşehir Akademi’de dersler devam ediyor. Sinema Atölyesi’nin ilk dersinde sinema tarihi enine boyuna konuşuldu. Dr. Doğuşcan Göker, “İlk gösterilen film, bir trenin gara girişiydi. Bu görüntü, izleyenleri adeta büyüledi ve bazılarını korkuttu. İnsanlar, üzerlerine doğru gelen trenin gerçekten çıkıp salona gireceğini sandılar. Bu tepkiyi anlamak kolay; çünkü o döneme kadar böyle bir şey hiç görülmemişti” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen BüyükşehirAkademi, eğitime ve sanata değer katıyor.

8 HAFTA SÜRECEK

8 hafta sürecek Büyükşehir Akademi derslerininsinema atölyesi dersinde ilk zil çaldı. Doğuşcan Göker’in sunumuyla katılımcılar sinemanın büyülü dünyasını, doğuşunuTürkiye’deki yolculuğunu öğrendi.

SİNEMA, MODERN İNSANIN EN BÜYÜK ZAFERLERİNDEN BİRİ

Sinemanın Paris’te ticari para kazanma amacıyla doğduğunu belirten Göker, “Fotoğraf zamanı durdururken, sinema zamanı harekete geçiriyordu. Bu fark, sinemayı çok güçlü bir araç haline getirdi.Bir insan hayatını kaybetse bile görüntüsü kaldığı sürece yaşamaya devam ediyordu. Bu yönüyle sinema, modern insanın en büyük zaferlerinden biri sayılır” dedi.

SİNEMANIN SAHNEYE ÇIKIŞI

Anadolu coğrafyasında ilk sinema salonunun 1908 yılında açıldığını belirten Göker, “Sinemanın ilk büyük zaferi ise 1900 yılında, Paris’teki Uluslararası Ticaret Fuarı’nda kazanılıyor. Bu fuarda iki şey öne çıkıyor: Biri sinema, diğeri Eyfel Kulesi. Bu etkinlik aslında kapitalizmin dünyaya ilanı gibi de okunabilir. Sinema, ilk günden itibaren sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir kültür, bir güç gösterisi, bir teknoloji harikası olarak sahneye çıktı” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Akademi, birçok alanda ve sanat dalında eğitimlerine bu sezon da dolu dizgin devam ediyor. Akademiyle ilgili detaylı bilgilere www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

