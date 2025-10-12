Eklemlerde ağrı, şişlik, takılma hissi: Çoğu kişi bu belirtileri 'yaşlılık' veya 'romatizma' diye geçiştiriyor. Oysa uzmanlara göre bu şikayetlerin arkasında artrit adı verilen eklem iltihabı yatıyor. Üstelik artrit, sadece ileri yaşlarda değil, hareketsiz yaşam ve fazla kilo nedeniyle gençlerde de giderek daha sık görülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Toplumda artritin genellikle romatizma ile karıştırıldığını belirterek önemli bir ayrım yapıyor, 'Artrit eklem iltihabıdır ancak her artrit romatizma değildir. En sık karşılaştığımız tip olan osteoartrit, yaşa ve yıpranmaya bağlı olarak gelişir. Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla oluşan enflamatuar artrit ise romatoloji bölümünün ilgi alanına girer.'

BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Artritin en belirgin işaretleri arasında eklem ağrısı, sabah sertliği, şişlik, takılma hissi ve katır kutur sesler yer alıyor. Dr. Kaya, bu belirtilerin yönlendireceği bölüme dikkat çekiyor, 'Sabah sertliği ve yaygın şişlik varsa romatolojiye, eklemde kilitlenme, şekil bozukluğu ve mekanik ağrı varsa ortopediye başvurmak gerekir.'

TANIDA İLK ADIM BASİT BİR RÖNTGEN

Uzm. Dr. Kaya, tanı sürecinde çoğu zaman ayakta çekilen basit röntgenlerin yeterli olduğunu söylüyor. Bu görüntüler, eklem aralığındaki daralmayı net şekilde gösteriyor. 'MR veya ultrason gibi ileri tetkikler, ancak röntgenin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır' diyen Kaya, erken tanının artritin ilerlemesini önlemede kilit rol oynadığını vurguluyor.

NE ZAMAN AMELİYAT GEREKİR?

Artrit tedavisinde öncelik her zaman cerrahi dışı yöntemlerde... Ancak bazı durumlarda ameliyat kaçınılmaz hale geliyor. Ağrılar gece bile rahatsız ediyorsa, hasta basit günlük işlerini yapamıyorsa ve fizik tedavi ya da enjeksiyonlar fayda etmiyorsa ameliyat gündeme alınır. Özellikle bacağın 'O' şeklini alması veya kemiklerin birbirine binmesi durumunda protez cerrahisi en uygun seçenek oluyor.

ERKEN TEŞHİSLE HAREKETİ KORUMAK MÜMKÜN

Dr. Kaya, artritin ilerleyici bir hastalık olduğunu hatırlatarak şu uyarıda bulunuyor, 'Geciken tanı, kalıcı eklem deformitelerine yol açabilir. Kilo kontrolü, düzenli egzersiz ve doktor takibiyle artriti kontrol altına almak mümkündür.'

EKLEM AĞRILARINI HAFİFE ALMAYIN

12 Ekim Dünya Artrit Günü vesilesiyle farkındalık çağrısında bulunan Çakmak Erdem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Emre Kaya, eklem ağrılarının yalnızca yaşlılığa bağlanmaması gerektiğini hatırlatıyor. Erken tanı ve doğru yönlendirme sayesinde artritin ilerlemesi durdurulabiliyor, hastaların yaşam kalitesi korunabiliyor.