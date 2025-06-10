Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği, Türk Sanat Müziği’nin zarafetini ve Anadolu’nun köklü ezgilerini Artvin’e taşıyor.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - “İstanbul’dan Artvin’e: Sesler ve Renkler” adlı konser programı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 19.30’da Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleri ile Artvin yöresine ait otantik ezgilerin bir araya geleceği bu özel gecede, dinleyiciler hem İstanbul’un klasik tınılarına hem de Artvin’in doğal dokusunu yansıtan melodilere tanıklık edecek.

Konser, geçmişten günümüze uzanan bir musiki yolculuğu sunarken, Anadolu’nun kültürel zenginliğini sahneye taşıyacak.

Sanatseverlerin ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği bu etkinlik, müzikseverleri gönül tellerini titretecek ezgilerle dolu unutulmaz bir akşam yaşamaya davet ediyor.