Seks bağımlılığının da diğer bağımlılıklarda olduğu gibi dopamin nörotransmiteri ile ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, psikolojik travmalar ve çevresel etkenlerle de tetiklenebilen karmaşık bir bağımlılık türü olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Günay Hajiyeva, seks bağımlılığının biyolojik ve psikolojik nedenlerini açıkladı.

Bağımlılığın, dopamin kaynaklı haz arayışıyla tetiklendiğini belirten Hajiyeva, “Birey, dopamin salınımıyla haz yaşar, ancak tolerans gelişimi nedeniyle aynı aktiviteler tatmin etmez. Bu, farklı fantezilere ve dürtülere yönelimi artırır” dedi.

PREFRONTAL KORTEKS VE GENÇLİK FAKTÖRÜ

Beynin dürtüleri kontrol eden prefrontal korteks bölgesinin 20-25 yaşlarına kadar geliştiğini, bu nedenle gençlerde riskli cinsel davranışların daha sık görüldüğünü ifade eden Hajiyeva, “Prefrontal korteks geliştikçe fren mekanizması devreye girer, süreç kontrol edilebilir hale gelir. Ancak çocukluk travmaları, akran zorbalığı veya aile baskısı gibi psikolojik faktörler bağımlılığı tetikleyebilir” diye konuştu.

SOSYAL VE FİZYOLOJİK ETKİLER

Seks bağımlılığının bireyin sosyal, iş ve romantik hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayan Hajiyeva, “Sürekli bastırılan dürtüler kaygı, yalnızlık ve depresyona yol açar. Öz saygı azalır, iş hayatında odaklanma sorunları yaşanır, hatta iş kaybına neden olabilir. Romantik ilişkilerde güvensizlik ve sadakatsizlik artar. Korunmasız cinsel ilişkiler, cinsel yolla bulaşan hastalıkları artırır” dedi.

Hajiyeva, bağımlılığı önlemek için okullarda sağlıklı cinsel bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek, “Çocuklar, sosyal medyada uygunsuz içeriklere maruz kalıyor. Cinselliği pornografiden değil, doğru kaynaklardan öğrenmeliler. Bu, bağımlılığı önlemede önemli bir adım” diye konuştu.