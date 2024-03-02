Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Şehir hastanelerini, eşi-benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletimizin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlıyız. Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi. Şimdi ise Türkiye, hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri hâline geldi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanesinin bin 500 yatak kapasitesiyle, en değerli turizm ve üretim markalarından biri olan Antalya’ya önemli katkı sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hastanemizde, bünyesindeki merkez ve ünitelerle, Antalyalı kardeşlerimize en kaliteli sağlık hizmetlerini vereceğiz” dedi.

Yine resmî açılışı yapılan 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunun ise, hastaneye ulaşımın en rahat şekilde yapılabilmesine imkân vereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Antalya Şehir Hastanemiz ile bağlantı yolunun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“ŞEHİR HASTANELERİ SİSTEMİ ÜLKEMİZE MAHSUS VE YENİ BİR SAĞLIK HİZMETİDİR”

Şehir hastaneleri sisteminin Türkiye’ye mahsus ve yeni bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Dolayısıyla, böylesine yeni ve orijinal bir sistemin eksiklikleri, aksaklıkları elbette çıkabilir. Vatandaşlarımızın bu konudaki kimi serzenişlerinin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz.”

Şehir hastanelerini, eşi-benzeri olmayan birer şifa merkezi olarak milletin hizmetine sunmaya devam etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiden bizim insanımız yurt dışına teşhis ve tedavi için giderdi. Şimdi ise Türkiye, hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri hâline geldi. Bu gelişme, kendi kendine olmadı. Arkasında çok büyük bir mücadelenin, emeğin, kaynağın yattığı bu iftihar tablosunun kıymetini iyi bilmeliyiz” dedi.