Sakarya Büyükşehir Belediyesi RamazanAyıKültür Sanat Takvimi belli oldu. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtacak etkinliklerde, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer ve dinleti programları sanatseverlerle bulaşacak.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Takvimi, Ramazan ayının manevi iklimi ve kültürümüze ışık tutacak bir dizi etkinlikle kapılarını açıyor.
Birbirinden güzel programlar
Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer, söyleşive dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.
Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat takvimi şu şekilde;
Tasavvuf Musikisi Dinletisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
4 Mart Salı / Saat 20.30 / Akyazı SGM
Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)
4 Mart Salı / Saat 21.00 / Akyazı SGM
Sufi Nağmeler / Ramazan Dinletisi / Necmettin Ötün, Ahmet Gencer
5 Mart Çarşamba / Saat 21.30 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Erteleme Davranışı / Seminer / Öznur Karataş
5 Mart Çarşamba / Saat 13.30 / Yenikent Anadolu Kız İ.H.L
Mehteran Gösterisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı
6 Mart Perşembe / Saat 20.30 / Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Mukaddes Emanetler Sergisi / Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Lihye-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, Kabir Toprağı, Kabe Örtüleri
6 Mart Perşembe / Saat 14.00 / Ofis Sanat Merkezi
İstanbul’da Tekke Müziği / Konuk: Enes Ergür (İ.T.T.M.T. Ses Sanatçısı), Moderatör: Kemalcan Ergün (Ses Sanatçısı)
7 Mart Cuma / Saat 20.30 / Ziya Taşkent Konser Salonu
İstanbul Efendisi Tiyatrosu / Tiyatro Parantez / Yetişkin Oyunu
7 Mart Cuma / Saat 21.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Oruç-Takva İlişkisi / Konferans / Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
8 Mart Cumartesi / Saat 21.30 / Orhangazi Kültür Merkezi
Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Söyleşisi / Dr. Alper Cantimer
10 Mart Pazartesi / Saat 14.00 / Hendek Atike Hanım Anadolu Lisesi
Futbola Dair Söyleşi / Konuk: Şansal Büyüka Gazeteci, Moderatör: Erdal Hoş Yazar
10 Mart Pazartesi / Saat 15.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Tasavvuf Musikisi Dinletisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
11 Mart Salı / Saat 20.30 / Geyve SGM
Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)
11 Mart Salı / Saat 21.00 / Geyve SGM
Gerçeğin Güzel Huyu Rumi Söyleşi / Yazar Sadık Yalsızuçanlar
12 Mart Çarşamba / Saat 20.30 / Ofis Sanat Merkezi
Ramazan’da Çocuk Olmak / Yazar Jenny Molendyk Divleli
13 Mart Perşembe / Saat 20.30 / Ofis Sanat Merkezi
Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Söyleşisi / Dr. Alper Cantimer (SUBÜ)
13 Mart Perşembe / Saat 14.00 / Geyve Sinan Bey M.T.A.L.
Mehteran Gösterisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı
13 Mart Perşembe / Saat 20.30 / Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Ramazan İlahileri Dinletisi / Memduh Özyalvaç (Ses Sanatçısı)
14 Mart Cuma / Saat 20.30 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Hoşgörü Ayı Ramazan’da Hz. Mevlana ve Hoşgörü Söyleşi ve Dinleti / Konuk. Nezih Çetin (İ.T.T.M.T. Mevlevi Postnişini, Moderatör: Kemalcan Ergün (Ses Sanatçısı)
15 Mart Cumartesi / Saat 21.30 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür / Prof. Dr. Kenan Gürsoy
17 Mart Pazartesi / Saat 21.30 / Ofis Sanat Merkezi
Tasavvuf Musikisi Dinletisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
18 Mart Salı / Saat 20.30 / Sapanca SGM
Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)
18 Mart Salı / Saat 21.00 / Sapanca SGM
Bir Medeniyet Projesi İstanbul Mushafı Söyleşi / Hattat Hüseyin Kutlu
19 Mart Çarşamba / Saat 13.30 / Ofis Sanat Merkezi
İstanbul Mushafı Sergisi / Hattat Hüseyin Kutlu
19 Mart Çarşamba / Saat 14.30 / Ofis Sanat Merkezi (19 Mart-9 Nisan arasında ziyaret edilebilir)
Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılında Mehteran Gösterisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
21 Mart Cuma / Saat 21.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Son Elli yılda Klasik Sanatlarımız Söyleşi / Prof. Dr. Mehmet Memiş (Hattat)
24 Mart Pazartesi / Saat 14.00 / Ofis Sanat Merkezi
Şükran Dükkanı Söyleşi / Yazar Halil İbrahim İzgi
24 Mart Pazartesi / Saat 16.00 / Faik Baysal Kütüphanesi
Geleneğin İzinde Hat Sanatı Söyleşi / Hattat Hüseyin Kutlu
25 Mart Salı / Saat 14.00 / Ofis Sanat Merkezi
Tasavvuf Musikisi Dinletisi / Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
25 Mart Salı / Saat 20.30 / Söğütlü Düğün Salonu
Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)
25 Mart Salı / Saat 21.00 / Söğütlü Düğün Salonu
Can Veren Pervaneler / Kadir Gecesi Özel Etkinliği / Yazar Hayati İnanç
26 Mart Çarşamba / Saat 21.30 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi