26 Mart Çarşamba / Saat 21.30 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

Son Elli yılda Klasik Sanatlarımız Söyleşi / Prof. Dr. Mehmet Memiş (Hattat)

21 Mart Cuma / Saat 21.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Bir Medeniyet Projesi İstanbul Mushafı Söyleşi / Hattat Hüseyin Kutlu

Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

Edep Kavramı Bize Neyi Düşündürür / Prof. Dr. Kenan Gürsoy

Hoşgörü Ayı Ramazan’da Hz. Mevlana ve Hoşgörü Söyleşi ve Dinleti / Konuk. Nezih Çetin (İ.T.T.M.T. Mevlevi Postnişini, Moderatör: Kemalcan Ergün (Ses Sanatçısı)

13 Mart Perşembe / Saat 20.30 / Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi

Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Söyleşisi / Dr. Alper Cantimer (SUBÜ)

Ramazan’da Çocuk Olmak / Yazar Jenny Molendyk Divleli

Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

10 Mart Pazartesi / Saat 15.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Söyleşisi / Dr. Alper Cantimer

7 Mart Cuma / Saat 21.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Mukaddes Emanetler Sergisi / Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v) Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Lihye-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, Kabir Toprağı, Kabe Örtüleri

6 Mart Perşembe / Saat 20.30 / Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi

Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek kültür sanat takvimi şu şekilde;

Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer, söyleşive dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Takvimi, Ramazan ayının manevi iklimi ve kültürümüze ışık tutacak bir dizi etkinlikle kapılarını açıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi RamazanAyıKültür Sanat Takvimi belli oldu. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtacak etkinliklerde, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer ve dinleti programları sanatseverlerle bulaşacak.

Sakarya'da Ramazan takvimi belli oldu