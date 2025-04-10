Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür etkinlikleri kapsamında Sakarya’da kapılarını açacak ressam Seher Yalkın’ın “Yöremin İnsanları” resim sergisi sanatseverler için farklı bir sanatsal deneyim olacak. Aynı gün yazar Kaan Murat Yanık, Tes-İş Anadolu Lisesi’nde “Dünya ve Roman” söyleşisinde öğrencilerle bir araya gelecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan kültür etkinlikleri kapsamında şehri sanatla buluşturmaya devam ediyor.

“YÖREMİN İNSANLARI”

Bu kapsamda 11 Nisan Cuma günü saat 18.00’da ressam Seher Yalkın’ın kültürel hafızayı görsel sanatla buluşturduğu “Yöremin İnsanları” sergisi, sanatseverlerle buluşacak.

Geleneksel motifler, yaşanmışlıklar ve yüzlere yansıyan hikâyeleri konu alan sergi hem teknik ustalığı hem de duygusal anlatımıyla ziyaretçileri derinden etkileyecek.

20 NİSAN’A KADAR AÇIK

Yalkın’ın yöresel ögeleri, güçlü portre çalışmalarıyla bir araya getirdiği sergi, 20 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

OKUL-YAZAR BULUŞMALARI

Aynı gün, Yazar Kaan Murat Yanık, 11 Nisan Cuma günü “Dünya ve Roman” başlıklı söyleşisiyle öğrencilerle bir araya gelecek.

Söyleşi, saat 10.30’da Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi’nde, 14.00’te ise Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek. Okur-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, romanın dünyası ve yazarlık serüveni üzerine keyifli bir sohbet yapılacak.

SANAT DOSTLARINA DAVET

Büyükşehir, tüm kültür ve sanat dostlarını 11 Nisan Cuma günü düzenlenecek iki farklı etkinliğine davet etti.