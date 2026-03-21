SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir dizi bayramlaşma programına katıldı. Bayramlaşma programında Vali Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkan Vekili Ali Bektaş, STB Başkanı Mustafa Genç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

AK Parti bayramlaştı

Bayramlaşma töreninden sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılan Başkan Yusuf Alemdar, burada teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teşkilat mensupları ile paylaşılan bayramlaşma mesajı izletildi. Bayramlaşma programının bir sonraki durağı Sakarya Muhtarlar Federasyonu oldu. Başkan Alemdar, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, ilçe muhtarlar dernek başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Şehit aileleri unutulmadı

Başkan Yusuf Alemdar, bayram kapsamında günün en anlamlı ziyaretlerinden birini şehit ailelerine gerçekleştirdi. Vatan uğruna şehit düşen Arifiyeli Barış Kaplan, Mutlu Saydam ve Mehmet Ali Yeni'nin ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Alemdar, aile fertleriyle bayramlaştı. Ziyarette Başkan Alemdar'a, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt ve MHP Arifiye İlçe Başkanı İbrahim Sert eşlik etti.

Bayram ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, 'Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakırken, bayrama kavuşmanın huzurunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlendiği bu mübarek günlerin aile bağlarımızı pekiştirmesini, gönüllerimizi yakınlaştırmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı Bayramlar Sakarya' diye konuştu.