Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü kapsamında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği programda böbrek kistleri, polikistik böbrek hastalığı, tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

'Böbrekte Kistim Var, Ne Yapmalıyım?' başlıklı buluşmada uzmanlar, katılımcıların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile SAÜ Tıp Fakültesi iş birliğinde düzenlenen 'Böbrekte Kistim Var, Ne Yapmalıyım?' başlıklı program, Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

UZMAN İSİMLERDEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Hatice Sıçramaz, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Zabıta Dairesi Başkanı Mahmut İslamoğlu, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı program, Prof. Dr. Hamad Dheir'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Mahmud İslam ise polikistik böbrek hastalığının tanı, takip ve tedavi süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

'HER BÖBREK KİSTİ ADPKD ANLAMINA GELMEZ'

Doç. Dr. Mahmud İslam böbrek kistlerinin teşhis süreci hakkında, 'Böbreğinde kisti bulunan her vatandaşımız ADPKD hastası değildir. Hastalığın tanısında kistlerin özellikleriyle birlikte kişinin yaşı, aile öyküsü ve gerekli tetkikler değerlendirilmelidir' ifadelerini kullandı.

'BÖBREK SAĞLIĞINIZ DÜZENLİ KONTROL EDİLMELİ'

Doç. Dr. Mahmud İslam, 'Böbreklerde oluşan bazı kistler uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Öyle ki bazı kişilerde bu kistler 70 yaşından sonra bile fark edilebiliyor. Bu nedenle herhangi bir şikâyet olmasa dahi böbrek sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesi büyük önem taşıyor' dedi.

'HER KİST AYNI DEĞİLDİR'

Doç. Dr. Mahmud İslam kist çeşitleri hakkında ise, 'Böbrekte görülen her kist aynı anlama gelmiyor. İyi huylu olarak değerlendirdiğimiz basit kistler olduğu gibi, daha yakından takip edilmesi gereken kompleks kistler de bulunuyor. Bu nedenle tespit edilen kistin yapısının doğru şekilde değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması önemli' ifadelerini kullandı.

'GÜNDE EN AZ 2,5 LİTRE SU TÜKETMELİYİZ'

Doç. Dr. Mahmud İslam, böbrek sağlığını korumak için ise, 'Tuz vücudumuz için gerekli ancak fazla tüketimi böbreklerimiz açısından oldukça zararlı. Böbrek sağlığımızı korumak için tuz tüketimini kontrol altında tutmalı, günlük en az 2,5 litre su tüketmeye özen göstermeliyiz' ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER YANITLANDI

Böbrek sağlığının korunması ve hastalıkla ilgili doğru bilginin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilen programda katılımcılar, merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan sorma fırsatı buldu.

Günün anısına Prof. Dr. Hamad Dheir ve Doç. Dr. Mahmud İslam'a çiçek takdim edilirken etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.