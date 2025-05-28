Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, Türk ve Dünya Edebiyatı’nın önemli isimlerini aynı sahnede buluşturacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 24’üncü yılında da yine birbirinden değerli sanatçılarla şiire hayat verecek, gönüllere dokunacak.

ÖNEMLİ ŞAİRLER, BİRBİRİNDEN SEÇKİN ESERLER

12-14 Haziran tarihleri arasında 3 gün sürecek şiir şöleninde, Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda değerli şairler bir araya gelecek. Etkinliklerde birbirinden seçkin eserler edebiyat severlerle buluşacak.

ŞİİRLE AÇILIŞ SAKLI BAHÇE’DE

Etkinliğin açılışı, 12 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00’da Sakarya Üniversitesi Saklı Bahçe’de (Pro-Ge Atölyesi) yapılacak. Şiir sunumlarının gerçekleştirileceği programda, Şair Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı (Yunanistan), Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya) ve Zeynep Arkan gibi birbirinden değerli isimler şiirlerini seslendirecek.

ŞAİRLER LİSELERDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

13 Haziran Cuma günü saat 10.30’da düzenlenecek programlarda ise şairler Sakarya’daki 5 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelecek.

“Şairler Liselerde” temasıyla gerçekleştirilecek programlarda öğrenciler, şiiri usta kalemlerden dinlemenin heyecanını yaşayacak.

PROGRAMIN DÜZENLENECEĞİ LİSELER İŞE ŞU ŞEKİLDE;

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi: Ahmet Sarı, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz

Adapazarı İmam Hatip Lisesi: Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah, Kenan Göçer, Müberra Karadayı

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi: Ertuğrul Rast, Hayriye Ünal, Gayrat Mecid, Zeynep Arkan

Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi: Atakan Yavuz, Mehmet Aycı, Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi

Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi: Ayşenur Biçer, Erol Tufan, İhsan Deniz, Leyla Arsal

Öğrenciler seslendirecek şairler dinleyecek

Aynı gün saat 15.00’te Aziz Duran Parkı’ndaki Divan Kitap Kafe’de gerçekleşecek şiir dinletisinde, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirilecek.

En seçkin eserlerin seslendirileceği etkinlikte şiirin büyüleyici gücü kuşaklar arasında köprü olacak.

TARAKLI’DA “ŞİİR VE TEKNOLOJİ” BULUŞMASI

13 Haziran’da düzenlenecek programların sonuncusu ise saat 20.00’de Taraklı’da gerçekleştirilecek.

Şiir ve Teknoloji konulu forumda, şiirin dijitalleşen dünyadaki yeri ve şiirin geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak.

KATILIMCILAR SAHİL PARKINDA MÜZİĞE VE ŞİİRE DOYACAK

Etkinliğin finali de saat 14 Haziran Cumartesi günü 19.00’da Sapanca 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda (Sahil) yapılacak. SAÜ Orkestrası’nın dinletisiyle başlayacak program, şairlerin kapanış şiir sunumlarıyla taçlanacak.