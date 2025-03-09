Sakarya Erkekler Basketbol 2.Ligi Play-Off elemelerinin ilk mücadelesini kazanarak turu Sakarya’ya taşıyan Büyükşehir Basketbol takımı, 11 Mart Salı günü Akhisar Belediyesi’ni ağırlayacak.SAKARYA (İGFA) -Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Play-Off elemelerinin ilk mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Akhisar Belediyesi’ni 87-97’lik skorla mağlup ederek turu Sakarya’ya taşıdı

11 Mart Salı günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak rövanş karşılaşması öncesi Kulüp Başkanı Enes Zengin açıklamalarda bulundu.

Ligin ikinci yarısında yakaladıkları ivmenin devam ettiğine değinen Başkan Enes Zengin, “Ligin ikinci yarısında başlayan yükseliş ivmemiz Play-Off elemelerinde de devam etti. Takımımız elemenin ilk mücadelesini Akhisar deplasmanında kazanmasını bildi. Şimdi avantaj bizim elimizde. 11 Mart Salı günü evimizde Akhisar’ı ağırlayacağız. Burada alacağımız bir galibiyet takımımızı üst tura taşıyacak. Tüm basketbolseverleri takımımıza desteğe, salona davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

RÖVANŞ SALI GÜNÜ 16.00’DA

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Play-Off elemelerinin rövanş karşılaşmasında 11 Mart Salı günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Akhisar Belediyesi’ni ağırlayacak.

Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve taraftarlar ücretsiz takip edebilecek.