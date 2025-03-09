İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında spor turnuvası düzenlendi. Tenis, futbol ve basketbol branşlarında dereceye girenlere madalyalarını Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu taktı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü turnuvası düzenledi.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlenen turnuvada tenis, futbol ve basketbol branşlarında çok sayıda kadın mücadele etti. Saat 10.00’da basketbol ile başlayan turnuva tenis ve futbol müsabakalarıyla devam etti.

BAŞLAMA VURUŞU BAŞKAN OVALIOĞLU'NDAN

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu futbol müsabakasının başlangıç vuruşunu yaparak kadın sporculara başarılar diledi.

Müsabakaların sonunda dereceye girenlere madalyalarını Başkan Ovalıoğlu taktı. Kadınların toplumun her alanında olmaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ovalıoğlu, “Bu turnuvada kaybeden yok. Herkes kazandı. Herkesi yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.