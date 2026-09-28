Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde Üroloji Polikliniği hizmete başladı. Uzman Dr. Zekeriya Göçmez'in göreve başlamasıyla birlikte merkezde ürolojik hastalıklara yönelik muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri vatandaşların hizmetine sunuldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerini genişleterek vatandaşlara farklı branşlarda sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde hizmete başlayan Üroloji Polikliniği ile vatandaşlar, Uzman Dr. Zekeriya Göçmez'in muayene ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilecek.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Tıp Merkezimiz bünyesinde Üroloji Polikliniğimizi hizmete açarak sağlık hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Uzman hekimimizle birlikte vatandaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni polikliniğimizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

UZMAN DR. ZEKERİYA GÖÇMEZ KİMDİR?

1977 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Zekeriya Göçmez, 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji alanındaki uzmanlık eğitimini tamamladı. Meslek hayatı boyunca Adapazarı SSK Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Medar Hastanesi ve Giresun Özel Kent Hastanesi'nde görev yapan Göçmez, Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi kadrosuna katılarak hasta kabulüne başladı.