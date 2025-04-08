Sakarya Büyükşehir Nisan kültür sanat etkinlikleri, 9 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek İncinsen de incitme” adlı söyleşiyle devam edecek. Saat 19.00’da SGM’de gerçekleştirilecek söyleşiye konuşmacı olarak Yazar Yasin Pişgin katılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “9 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek “İncinsen de İncitme” başlıklı söyleşiye Yazar Yasin Pişgin konuşmacı olarak katılacak. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşi saat 19.00’da başlayacak. Tüm kültür sanat dostlarını söyleşi programımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.