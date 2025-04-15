Bursa’da çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını ve hareketli yaşam tarzını benimsemelerini hedefleyen “Sağlıklı Beslenme Yolculuğum” projesinin tanıtım programı, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Tanıtım programına Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, paydaş kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa Valiliği himayesinde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ve geniş bir paydaş katılımıyla hayata geçirilen proje, Türkiye’nin en kapsamlı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Proje, 17 ilçede 17 formatör, 1300 eğitimci ve 560.000 öğrenciyi kapsayarak sağlıklı, bilinçli ve aktif bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

“TOPLUMSAL FARKINDALIK ŞART”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, sağlıklı yaşamın sadece bireysel alışkanlıklarla değil, toplumsal farkındalıkla mümkün olabileceğini vurguladı. Okul kantinlerinde geçmişte sağlıksız ürünlerin yaygın olarak satıldığını belirten Otcu, bu konuda yapılan bakanlık düzenlemeleriyle olumlu gelişmeler sağlandığını ifade etti. Projeye emeği geçen herkese teşekkür eden Otcu, “Bu projeyi başarılı kılacak olan siz değerli eğitimcilerimizin sahadaki uygulamalarıdır,” dedi.

ALİREİSOĞLU: "BESLENME ARTIK EĞİTİMİN BİR PARÇASI"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise yaptığı konuşmada, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin en az akademik başarı kadar önemli bir konu haline geldiğini ifade etti. Bursa’daki 42 bin öğretmenle yalnızca akademik değil, aynı zamanda sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Alireisoğlu, kötü beslenmenin çocukların fiziksel gelişimini tehdit eden ciddi bir risk haline geldiğine dikkat çekti.

Projeyle birlikte rehber öğretmenlerin de önemli sorumluluklar üstleneceğini belirten Alireisoğlu, onların sadece akademik değil, beslenme bilinci konusunda da öğrencilere rehberlik edeceğini söyledi. Sağlıksız gıdalara ve bilinçsiz tüketim alışkanlıklarına karşı okul kantinlerinde kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Alireisoğlu, bu mücadelenin yalnızca okullarla sınırlı kalmayıp ailelerin de sürece aktif olarak dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

“BU BİR BAŞLANGIÇ”

Projeye destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Bu proje sadece bir başlangıç. Tüm eğitim kademelerini kapsayan bu proje ile sağlıklı nesiller yetiştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.

