Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, mevsim değişimleriyle birlikte hava koşullarına bağlı olarak gözlerde kuruluk ve alerji görülebildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sonbahar ve kış aylarında, rüzgar ile soğuk havanın vücudun hormonal dengesini değiştirdiğini ve göz kuruluğunu tetiklediğini belirten Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu durumda yerine koyma tedavisi uygulandığını dile getirdi.

Göz kuruluğundan kaynaklanan batma, yanma, yorgunluk, aniden sulanma gibi şikayetlerle başvuran hastalar için, suni gözyaşı, gözyaşı ritmini artırıcı damlalar ve gözyaşı kanallarına tıkaç koyma yöntemlerinden oluşan bir tedavi uyguladıklarını belirten Doç. Dr. Asena, göz kuruluğunun yalnızca mevsimsel olarak ortaya çıkmadığını anımsattı. Asena, “Vücut kaynaklı etkenler, bilgisayar başında ofis ortamında uzun saatler geçirmenin yanı sıra; romatizmal hastalıklar, tiroid bazlı ilaçlar ve gençlerin kullandığı bazı sivilce ilaçları da kuruluk seviyesini artırabiliyor” dedi.

"GÖZLERİ OVUŞTURMA DOĞRU DEĞİL"

Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen allerjik konjonktiviti, polen, güneş ışığı, ev tozları ve evcil hayvanlar gibi unsurların tetiklediğini kaydeden Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu rahatsızlık için de antihistaminik ve kortizon içeren damla tedavisi uygulandığını belirterek, gözleri su ve elleri de sabunlu suyla yıkamanın alerjinin getirdiği etkileri azalttığına dikkat çekti. Asena, gözleri kaşıma ve ovuşturmanın göz sağlığı açısından doğru olmadığını da sözlerine ekledi.