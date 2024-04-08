Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'ndan (Rosatom) yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santraline 7 Nisan 2024 tarihinde sabah saatlerinde "eşi benzeri görülmemiş" yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı kaydedildi. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

7 Nisan 2024 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) eşi benzeri görülmemiş bir dizi saldırı başlatmıştır.

Saat 11.38'de kantine yakın bir alana düzenlenen saldırıda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştır. Yarım saat sonra kargo limanı alanına da bir İHA saldırmış, Daha sonra ise Zaporijya NGS’nin 6. güç ünitesine de aynı şekilde bir İHA saldırısı meydana gelmiş ve bir kubbe vurulmuştur.

Santralde şans eseri herhangi bir kritik hasar veya can kaybı yaşanmamıştır. İstasyondaki ve çevresindeki arka plan radyasyonu değişmezken doğal arka plan değerleri de aşılmamıştır.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5 Nisan'da da istasyonun bulunduğu bölgeye bir saldırı düzenlemiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının kargo limanı ve nitrojen-oksijen istasyonu bölgesine gelişleri kaydedilmişti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer enerji santralinin tesislerine ve altyapısına yönelik bu benzeri görülmemiş saldırıyı kategorik olarak kınamakta ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) liderliğine, bizzat ajansın Genel Müdürü Sayın Rafael Grossi'ye ve ayrıca İran hükümetlerine çağrıda bulunmaktadır. Rosatom, AB ülkelerini Zaporijya NGS'nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdide derhal yanıt vermeye ve Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrali çevresindeki durumu tırmandırma girişimini kategorik olarak kınamaya çağırmaktadır.