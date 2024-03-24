Gümrük Genel İdaresi’nin verilerine göre, Çin’de 2024 yılının ilk iki ayında yapılan toplam mal ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 8,7 artarak tarihin aynı dönemindeki en yüksek seviyeye çıktı. Veriler, ocak-şubat döneminde Çin’in dış ticaretinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 6,61 trilyon yuana (yaklaşık 918,45 milyar dolar) ulaştığını ortaya koydu.



İhracat hacmi yıllık yüzde 10,3 artarak 3,75 trilyon yuana (yaklaşık 521,05 milyar dolar), ithalat hacmi ise yüzde 6,7 artarak 2,86 trilyon yuana (yaklaşık 397,39 milyar dolar) çıktı.



Verilere göre, yılın ilk iki ayında Çin ile Kuşak ve Yol inisiyatifi kapsamında işbirliği yapılan ülkeler arasındaki ticaretin hacmi ise geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 9 artışla 3,13 trilyon yuana ulaştı. Bu miktar, Çin’in toplam dış ticaretinin yüzde 47,3’ünü oluşturdu.



Çin Gümrük Genel İdaresi İstatistik ve Analiz Departmanı Başkanı Lv Daliang, “Çin’in dış ticaretindeki olumlu eğilim, geçen yılın dördüncü çeyreğinden beri sürerken, mal ithalatı ve ihracatı üst üste beş ay büyüme kaydetti” diye konuştu. Veriler, ayrıca ihracatın yılın ilk iki ayında hızla büyüyerek rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu.



Otomobil, ev aletleri ve gemi ihracatında sırasıyla yüzde 15,8, yüzde 24,3 ve yüzde 180,6 artış kaydedildi. Gemi ihracatındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken, ülkenin en büyük özel gemi inşa üssüne ev sahipliği yapan Taizhou şehrindeki tersaneler, şubat ayında kutlanan Bahar Bayramı’ndan sonra yeniden hareketlendi.



Jiangsu Yangzi Xinfu Shipbuilding Genel Müdür Yardımcısı Liu Yinjun, “Elimizdeki siparişlerin yüzde 77’sini temiz enerjili gemiler oluşturuyor. Mevcut siparişlerin teslimatının 2027 yılına kadar yapılması öngörülüyor. Hatta bazı gemilerin teslimatı 2028 için planlanıyor” dedi.