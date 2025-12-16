Sağlık Bakanlığı'nın 'Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanser tedavisinde kullanılan radyasyon cihazlarının kurulumu, işletilmesi ve denetimi artık net kurallara bağlandı.

ANKARA (İGFA) - Kanser tedavisinin kritik bir parçası olan radyasyon onkolojisi hizmetleri, yeni bir yönetmelikle düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, radyasyon onkolojisi merkezlerinin planlanmasından personel standartlarına, cihaz sınıflandırmasından denetimine kadar tüm süreci kapsıyor.

Merkezlerin Açılışı ve Planlaması

Radyasyon onkolojisi merkezleri sadece hastane bünyesinde açılabilecek. Yeni merkez veya cihaz eklemesi için Bakanlık'tan ön izin zorunlu. Ön izin 2 yıl geçerli; alınmazsa iptal edilecek.

Söz konusu yönetmeliğe göre; kobalt cihazlarından MR-LINAC, proton terapisi, brakiterapi ve hipertermi gibi ileri teknolojilere kadar 10'dan fazla cihaz tipi tanımlandı. Simülasyon cihazları da dahil edildi.

Her merkezde tam zamanlı radyasyon onkolojisi uzmanı (merkez sorumlusu), en az bir sağlık fizikçisi ve iki radyoterapi teknikeri bulunacak. Radyasyondan korunma sorumlusu zorunlu.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) lisansları zorunlu olurken, kişisel dozimetre kullanımı, radyasyon ölçümü ve acil durum planları detaylandırıldı.

Hamile personel için özel koruma kuralları getirildi.

Ruhsatsız faaliyet, yetkisiz kullanım veya doz sınır aşımı durumunda faaliyet durdurma ve ruhsat iptali uygulanacağı bu yönetmelikle hüküm altına alındı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz