PTT AŞ tarafından “Akdeniz 2024 (Spor)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 8 Temmuz 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 8 Temmuz 2024 tarihinde "Akdeniz 2024 (Spor)" konulu 2x29 TL (115 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 87 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Akdeniz 2024 (Spor) 08.07.2024/ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.