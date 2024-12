Türkiye'nin yenilikçi finansal teknoloji şirketi PayBull ile ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, önemli bir iş birliğine imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Ödeme sistemlerinin lider teknoloji şirketi PayCore, fintek ekosisteminin yenilikçi şirketi PayBull ile iş birliğine imza attı. Gerçekleşen iş birliğiyle PayBull, ön ödemeli kart kullanıcılarına PayCore'un gelişmiş prossesing altyapısıyla gerçek fayda sağlayacak çözümler sunarak sektörde güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.



Türkiye pazarında kartlı ödemeler alanında lisanslama ve processing yöntemleriyle kredi kartıyla yapılan her üç ödemeden biri ve POS'lardan kabul edilen her iki işlemden biri, PayCore çözümleri üzerinden geçiyor. PayCore, 300'den fazla uzman çalışanıyla uçtan uca her türlü teknoloji ve donanımı sunuyor.

PayCore Genel Müdürü Mustafa Bezeklioğlu, PayBull ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Tüm operasyonu PayBull adına yürüteceğiz. PayBull'un ön ödemeli kart ürünlerinin tüm yaşam döngüsünün kolay ve esnek olarak yönetilmesini sağlayacağız. Güçlü altyapımız ve gelişmiş teknolojilerimizle müşterilerimizin processing alanındaki tüm ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamaya, sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi. PayBull'un CEO'su Selim Güsar da, finansal teknoloji alanında yaşanan sürekli ve hızlı değişimleri yakından takip ederek, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ürün gamımızı genişletmek ve hizmetleri geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.