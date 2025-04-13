Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan etkinlikleri 14 Nisan Pazartesi günü ‘Osmanlı Kuruluşunda Sakarya’ programı ile devam edecek. Prof. Dr. Haşim Şahin ve Dr. M. Alper Cantimer’in katılacağı program OSM’de gerçekleştirilecek.

SAKARYA( İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde Şehir Konuşmaları programında Osmanlı’nın kuruluşunda Sakarya konuşulacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nisan kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında‘Osmanlı Kuruluşunda Sakarya’isimli Şehir Konuşmaları programımızı gerçekleştireceğiz. Prof. Dr. Haşim Şahin ve Dr. M. Alper Cantimer’in konuk olacağı etkinliğe Ofis Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Osmanlının kuruluş aşamasında Sakarya’nın konuşulacağı buluşma saat 19.00’da başlayacak. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” denildi.