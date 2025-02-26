Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Dünya Böbrek Haftası’nda vatandaşları bilinçlendirmek için önemli bir farkındalık adımı atarak düzenlediği “Böbrekleriniz Ne Durumda” konferansıyla kronik rahatsızlığa, sağlıklı bir gelecek için atılacak adımlara ve erken teşhisin sahip olduğu hayati öneme dikkat çekti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık etkinlikleriyle vatandaşları bilinçlendiriyor ve farkındalık anlamında önemli adımlar atıyor.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle son olarak “Erken tespit edin, böbrek sağlığınızı koruyun” başlığıylaSGM’de düzenlenen konferansta dünyada ve ülkemizde yaygın olan kronik böbrekhastalığına dikkat çekildi.

UZMANLARDAN BİLGİLENDİRME

Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. HamadDheir, konuşmacılığını ise Doktor Öğretim Üyesi Mahmud İslam üstlendi.Etkinlikte genel böbrek sağlığı, Ramazan ayında böbrek sağlığını koruma yöntemleri ve böbrek ile şeker hastalarının oruç tutma kriterleri gibi önemli konular ele alındı.

Konferansa Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, doktorlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN BİLİNÇLENELİM

Konferansın moderatörlüğünü gerçekleştiren Prof, Dr. HamadDheir,“Böbreklerimiz, tansiyonu dengeleyen ve D vitamini sentezleyen hayati organlardır. Diyabet ve yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin en büyük nedenleridir ve önlem alınmazsa diyalize kadar ilerleyebilir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, böbrek hastalıklarını önlemenin en etkili yoludur.Unutmayalım, bilinçlenmek ve erken önlem almak, sağlıklı bir gelecek için en büyük adımdır” dedi.

“ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Konferansta konuşan Doktor Öğretim Üyesi Mahmud İslam,“Böbreklerimiz, kan basıncını düzenler, kemik sağlığında rol oynar ve D vitamini sentezler. Tek bir sağlıklı böbrekle yaşamak mümkün olsa da böbrek hastalıkları ciddi bir sorundur. Gelecekte böbrek yetmezliğinin en önemli ölüm nedenlerinden biri olacağı öngörülüyor. Bu yüzden erken teşhis ve bilinçlenme hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA SAĞLIK HİZMETİ

Yoğun katılımla gerçekleşen konferansta, katılımcıların tansiyon ölçümleri yapıldı ve değerleri düzensiz olanlara tansiyon takip kartları verildi. Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nin sunduğu sağlık hizmetleri anlatıldı.