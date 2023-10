6 yaşından beri böbrek hastası olan Karadağlı 26 yaşındaki Boris Tadic ile 15 yıldır aynı hastalıkla mücadele eden 35 yaşındaki Hatice Aru çapraz böbrek nakli ameliyatı ile birbirlerine şifa oldular. Boris Tadic’in annesi Slavic Tadic’in böbreği Hatice Aru’ya, Hatice Aru’nun eşi İbrahim Aru’nun böbreği de Boris Tadic’e nakledilerek çapraz böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş Karadağlı bir anne-oğul ile Türk bir karı-koca arasında çapraz böbrek nakli ameliyatını gerçekleştirdi

İbrahim Aru 15 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve 1,5 yıldır Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde diyalize giren eşi Hatice Aru’ya böbreğini vermek istedi; fakat maalesef kan uyuşmazlığı sebebiyle bu nakil doktorlar tarafından uygun görülmedi. Bunun üzerine çift, çapraz böbrek nakline başvurmaya karar verdi.

Karadağlı Boris Tadic de aynı şekilde annesinden nakil olacaktı; ancak onların da kan gruplarının farklı olması nedeniyle nakil olmaları mümkün olmadı ve anne-oğul tavsiye üzerine Türkiye'de çapraz nakil için Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuruda bulundu.

Yapılan tetkikler sonucunda, gerek doku uyumu gerek böbrek fonksiyonları açısından Karadağlı anne-oğul ve Türk karı-koca arasında uyum sağlandı ve her iki taraf da nakli kabul ettiler. Prof. Dr. Şinasi Sevmiş tarafından gerçekleştirilen 3,5 saatlik böbrek nakli operasyonundan sonra böbrek alan hastalardan biri beşinci günde, diğeri ise altıncı günde hastaneden taburcu edilerek yepyeni ve sağlıklı hayatlarına başladılar. Verici hastalar ise hastaneden 2 gün sonra taburcu edildiler ve her ikisi de şu an hayatlarına sağlıklı bir şekilde ve sevdiklerine sağlıklı bir yaşam vermenin sevinciyle devam ediyorlar.

Her iki aile de uzun yıllardır tecrübe ettikleri bu hastalıktan kurtulmalarına vesile olan organ nakli ve organ bağışıyla ilgili herkesi organlarını bağışlamaya davet ettiler ve özellikle, mümkün olursa bütün organlarını bağışlayacaklarının altını çizdiler.

Prof. Dr. Şinasi Sevmiş her iki hastanın da bundan sonraki süreçteki böbrek sağlığı açısından takip edileceklerini, Karadağlı Boris Tapic’in kontrol için Türkiye’ye gelip gideceğini belirtti, daha sonra ise Tadic’in ülkesindeki nefrologların takibi devam ettireceğini iletti. Aynı zamanda nakilden sonra da uzun yıllar böbrek sağlığının korunması için ilaçların düzeli kullanılması ve kontrollerin de düzenli bir şekilde yapılmasının altını çizdi. Son olarak Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ailelerin bu tür durumlar yaşadığında çapraz nakil merkezlerine başvurmalarını tavsiye etti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.