Yıl 1983,1980 askeri darbesi emekçileri, solu ve işçi sınıfını dümdüz etmiş konuşanlar, öncü güçler hapse atılmış, idam edilmiş.

Meydan siyasal islamcılara ve sermayeye kalmış.

Neoliberal rüzgarlar esiyor vahşi kapitalizm ülkeyi talan etmenin öncüsü olarak Turgut Özal'ı ortaya sürüyor.

Büyük sermaye ve medya desteğiyle Özal başbakan oluyor.

Başında da ABD' nin adamı Kenan Evren Cumhurbaşkanı.

Gel zaman git zaman işçi sınıfı can çekişiyor, halk eziliyor.

Turgut Özal'ın etrafındaki sermaye çeteleri Semra Özal ve çocuklarıyla Lale Devri görüntülerini halkın gözünün içine sokuyor.

Sonra ne oluyor?

İşçi sınıfı ''Çankaya'nın şişmanı işçi düşmanı'' sloganıyla Turgut Özal'ı toprağa gönderiyor.

İşçi düşmanı ve halkını ezen açlığa mahkum eden Turgut Özal nerede?

Vatan Caddesi'nde anıt mezarında yatıyor ve saygı görüyor.

Ondan sonra gelenler Süleyman Demirel, Tansu Çiller aynı politikaları sürdürüyor yani halkı ezen açlığa mahkum eden politikalar devam ediyor.

Çiller eşiyle birlikte her ihaleden komisyon aldıkları iddiasıyla adları ''Bay-bayan %10 ''a çıkıyor.

O nerede?

Saygın, el üstünde tutuluyor AKP' nin baş tacı ettiği bir hanımefendi! olarak Yeniköy'de yalısında edindiği büyük servetin keyfini sürüyor.

Soygun düzeninin İstanbul Belediye başkanı Bedrettin Dalan (ANAP) SHP' nin kampanyasındaki sloganda ''Yalana talana DALAN'a son'' demişti Dalan kaybetmişti Nurettin Sözen kazanmıştı.

Dalan nerede?

O gün Belediye başkanı olarak kurduğu İSTEK vakfının başında servetinin tadını çıkarıyor.

1970 yılından bu yana benim hatırladığım onlarca kişi ve bir çok olay.

Nereden aklıma geldi?

Sayın Özgür Özel'in Sayın Erdoğan ile can ciğer kuzu dolması görüntülerini gördüğümde geçmişi hatırladım.

Şunu demek istiyorum.

Geçmişte ülkeyi soyanlar krallar gibi yaşıyor emin olun dün ve bu gün soyanlar da krallar gibi yaşayacak.

Geçmişte yani elli yıldır sürünenler gibi sizler ise bu gün olduğu gibi yarınlarda da sürünmeye devam edeceksiniz.

Çünkü benim hatırladığım (1958 doğumluyum) 1970 yılından bu yana ülkeyi soyanlar krallar gibi yaşıyorlar.

Ölenlere ise anıt mezarlar yapıyorlar ölüsüne bile ezilenler saygı duymaya hatta göz yaşı dökmeye devam ediyorlar.