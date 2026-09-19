Ordu'nun sağlık altyapısına önemli katkı sunacak 1200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Hastanenin hizmete girmesiyle Ordu'da sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem de başlamış oldu.

ORDU (İGFA) - Modern altyapısı, teknolojik donanımı ve geniş kapasitesiyle Ordu'nun sağlık hizmetlerinde önemli bir merkez olması hedeflenen, altyapı, imar, ulaşım ve çevre düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ordu Şehir Hastanesi, kapılarını açtı. Şehir Hastanesi'nde ilk muayene olan isimler ise Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Baş oldu. Vali Erol, Başkan Güler ve Rektör Baş, hastanenin ilk gününde sağlık hizmetlerinden yararlanarak ilk muayenelerini gerçekleştirdi.

Muayenenin ardından Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hastanede incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sunulacak sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

VALİ EROL: 'İMRENİLECEK GÜZELLİKTE BİR HASTANE'

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, şehrin özlemle beklediği hastanenin Ordu'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hastanenin imrenilecek güzellikte olduğuna vurgu yapan Vali Erol, '19 Eylül 2026 Ordu için önemli bir gün. 19 Eylül Atatürk'ün Ordu'ya ayak bastığı gün. Ne mutlu ki bugün şehrimizin özlemle beklediği, imrenilecek güzellikte, herkesin yaşayarak göreceği Ordu Şehir Hastanesinin hizmete başlamasında bir aradayız. İnşallah resmi açılışını da Cumhurbaşkanımızın katılımı ile yapacağız. Bugüne kadar şehrimizde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi adına hakikaten çok olumsuz şartlarda en iyi şekliyle hizmet vermeye çalışan bütün Sağlık Müdürlüğü personelimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Böyle bir yeri en başta onlar hak etmişlerdi. Onlara da hayırlı olsun. Biz de bugün bu hizmetin başlangıcını perçinleme adına böyle bir fırsatı kaçırmayalım, ilk hasta biz olalım dedik ve kaydımızı yaptırdık. Hayırlı olsun herkese, emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN GÜLER: 'ORDU HAKİKATEN HARİKULADE BİR YATIRIMA KAVUŞTU'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de açıklamalarında Türkiye'nin sağlık yatırımlarından örnek ülke olduğuna vurgu yaptı.

Şehir hastanesinin her detayı ile muhteşem olduğunu ifade eden Başkan Güler, 'Ordu hakikaten harikulade bir yatırıma kavuştu. Sadece tam teşekküllü muhteşem bir hastane değil aynı zamanda bir bilim yuvası. Hem sağlık politikamız açısından hem bilim politikamız açısında Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlar Kurulumuza, Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Fındık bahçesinden tam teşekküllü bir hastaneye. Bu büyük bir başarı. Aynı zamanda devletimizin kudretini de gösteriyor. Pandemide büyük sıkıntılar çeken dünyada örnek bir ülke olarak Türkiye, bir başarı destanı çizdi. 1200 yataklı olmasına rağmen 1500 kapasiteye de çıkabilecek bir hastanemiz var. Dolayısıyla sadece Ordu'muza değil bölgeye de hizmet edecek bir hastane. Yolları, otoparkları, çevre düzenlemeleri, teknolojisi ve en önemlisi kadrosu ile muhteşem bir eser kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. 19 Eylül'de de olması bizim için ayrı bir gurur' diye konuştu.

ODÜ REKTÖRÜ BAŞ: 'ORDU ŞEHİR HASTANESİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÜNİVESİTE İLE ENTEGRE BİR HASTANE OLMASI'

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise Ordu Şehir Hastanesinin hizmete başlamasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ordu Şehir Hastanesi'nin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak üniversite ile iç içe olduğunu ve bu durumun sağlık kalitesine katkı sağlayacağını aktaran Rektör Baş, 'Şehir hastanemizin önemli özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk olan kampüs ve üniversite ile entegre bir hastane olması. Bu şehir adına, üniversitemiz adına çok büyük bir başarı ve başarılar getirecek bir program. Tıp fakültemiz, diş hekimliği fakültemizle ortak çalışılması çok önemli. Böyle güzel bir hastanenin şehrimize kazandırılması, şehrin sağlık kalitesini de arttıracağından çok eminiz' şeklinde konuştu.

Öte yandan Ordu Şehir Hastanesi 1200 yatak kapasitesi, 40 ameliyathane, 13 doğum salonu, 2 suda doğum ve 55 kemoterapi ünitesi başta olmak üzere birçok birimiyle vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak.