Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Ortopediatri Kayseri Çocuk Ortopedi Akademisi tarafından 'Serebral Palside Bütüncül Değerlendirme ve Tedavi: Disiplinlerarası İşbirliği' konulu bir sempozyum gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Serebral Palsili bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve disiplinler arası bilgi ile deneyim paylaşımını güçlendirerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğin açılış konuşmasını NNYÜ Sağlık Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Büşra Kepenek Varol yaptı. NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde farklı uzmanlık alanlarından sağlık profesyonellerini bir araya getiren etkinlik üç oturum halinde gerçekleştirildi.

Programda Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Gümüş 'Serebral Palside Pediatrik Nöroloji Yaklaşımı ve Güncel Medikal Tedaviler', Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç 'Serebral Palsiye Bağlı Nöromüsküler Skolyozun Cerrahi Yönetimi', Fizyoterapist Öğr. Gör. Dr. Merve Bora Zereyak 'Serebral Palsi Tedavilerinde Yaş ve Nöroplastisite İlişkisi', Fizyoterapist Doç. Dr. Büşra Kepenek Varol 'Serebral Palside Güncel Rehabilitasyon Yaklaşımları', Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Muharrem İnan 'Serebral Palside Klinik Değerlendirme, Muayene ve Gözlemsel Yürüme Analizi', Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İsa Cüce 'Serebral Palside Botoks ve Uygulamaları', Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Şahbaz 'Serebral Palside Ortopedik Cerrahi Yaklaşımlar', Fizyoterapist Osman Doğan ve Fizyoterapist Rüveyda Kaplan ise 'Serebral Palside Postop Rehabilitasyon Protokolleri ve Ortezleme' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif oturumlar ve vaka tartışmalarının ardından, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.