95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kültür ve sanat dolu etkinlik programının merkezinde, Nâzım Hikmet'in Türkiye'de bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergilerinden biri olan ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi yer alacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla Kültürpark'ta gerçekleştirilecek.

Fuar; konserlerden tiyatro ve stand-up gösterilerine, sergilerden çocuk ve gençlik etkinliklerine, uluslararası sokak gösterilerinden interaktif deneyimlere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. İEF, çok önemli bir sergiye de ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart'ın yapımcılığını üstlendiği Nâzım Hikmet'in Türkiye'de bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergilerinden biri olan ROMANTİKA / Bir Ömrün Seyrüseferi Sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Sergi, 5 Eylül 2026-15 Ocak 2027 tarihleri arasında Atlas Pavyonu'nda ziyaret edilebilecek.

ÇOK KATMANLI BİR KURGU ÜZERİNDEN ELE ALACAK

Küratörlüğünü M. Melih Güneş'in, sergi kimliklendirme ve tasarımını ise Ömer Durmaz'ın üstlendiği sergi, yaklaşık 2 bin 125 metrekarelik alanda, fuaye dahil 15 salonda kurulacak. Türkiye ve yurt dışındaki kişi, kurum, arşiv ve koleksiyonlardan bir araya getirilen yüzlerce belge, el yazması, kişisel eşya ve görsel-işitsel kayıt; edebiyat, resim, heykel, fotoğraf, film ve tasarım gibi farklı disiplinlerle bir araya getirilecek. Sergi, Nâzım Hikmet'in yaşamını klasik bir kronoloji içerisinde anlatmak yerine, farklı dönemlere ve anlatılara açılan çok katmanlı bir kurgu üzerinden ele alacak.

Sergi için Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi gibi kurumların arşivleri açılırken; Vera Tulyakova Hikmet'in arşivi, koleksiyoner Gürkan Us'taki eserler ile Abidin Dino, Avni Arbaş, Doris Kahane, Natalya Gonçarova ve Jak İhmalyan'ın çalışmalarından seçkiler de sergide yer alacak. Nâzım Hikmet'in kendi yaptığı bazı resimler ile Sedat Girgin'in sergi için özel olarak hazırladığı eser de ziyaretçilerle buluşacak. Sergi kapsamında Nâzım'ın kişisel eşyalarının yer aldığı çalışma odasının replikası da yer alacak.