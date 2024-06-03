Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal mahalleler başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu mahallelerde temel yangın eğitimi veriyor. 2024 yılı içerisinde itfaiye ekipleri 13 ilçede, 272 mahallede 3124 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi temel yangın eğitimi ile yüzde 68 orman varlığına sahip, 572 mahallesi olan Muğla’da doğayı, şehri ve canlıları korumak için; insanların bilinçlendirilmesi, temkinli davranılması ve ani bir olay meydana geldiğinde profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yerel halkın kendi imkânlarıyla zarar görmeden müdahale edebilmesini amaçlıyor.

155 MAHALLEYE YANGINA İLK MÜDAHALE TANKERİ DAĞITILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 13 ilçedeki kırsal mahallelerde yıl boyunca olası afetlerle ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, mahallelere giderek vatandaşlara mevsime göre meydana gelebilecek yangınlar başta olmak üzere, diğer afet ve acil durumlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Ayrıca, kırsal mahallelerde oluşabilecek yangınlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için verilen 155 yangına ilk müdahale tankeri ve il genelinde itfaiye araçlarının su ikmali için kullanılan 1883 adet yangın hidrantının periyodik bakım ve kontrolleri sağlanıyor.

ÇİÇEKLİ MUHTARI; “EKİPLER GELENE KADAR ZARARI EN AZA İNDİREBİLİRİZ”

2024 yılı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 13 ilçede, 272 mahallede 3124 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Eğitimlere katılan Ula ilçesi Çiçekli Muhtarı Sercan Karan şunları söyledi; “Yapılan eğitimler bizler için çok faydalı. Yaşanabilecek herhangi bir olayda bilinçli bir şekilde müdahale ederek, itfaiye ekipleri gelene kadar oluşabilecek zararı en aza indirebiliriz. Eğitimlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ederiz.”

“ORMAN YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI VE BU KONUDA İNSANIMIZ BİLİNÇLENDİRİLMELİ”

Milas ilçesi Korucuk Muhtarı Mehmet Yılmaz’da Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki itfaiye eğitimlerinin çok önemli olduğunu, son yıllarda Muğla’nın büyük yangınlar atlattığını belirtti. Mehmet Yılmaz; “Muğlamız orman varlığı ile ülkemizin önemli şehirlerinden biri. Ormanlarla çevrili birçok kırsal mahallemiz var. Büyükşehir Belediyesi bu mahallelerde yangına ilk müdahale tankeri de dağıttı. Şimdi de temel yangın eğitimi veriyorlar. Vatandaşlarımızı bilgilendirerek bu yangınları azaltabilir, ormanlarımızı koruyabiliriz.” dedi

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI MEHMET KARYAĞDI: “AMACIMIZ BİLİNÇLİ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Karyağdı, konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Verdiğimiz eğitimlere vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Amacımız, yangınlar ve diğer acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak, mevsime göre meydana gelebilecek yangınlar ve alınabilecek önlemler hakkında yerel halkı eğitmek ve bilgilendirmekle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmektir. Eğitim ve bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Eğitimlerimizde yangın sezonunun başlaması ve turizm hareketliliği nedeniyle vatandaşlarımızdan tarımsal ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, araçlardan sönmemiş sigara atmamalarının önemine vurgu yapıyoruz. Yapacağımız eğitim ve bilgilendirmelere vatandaşlarımızın katılımını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.