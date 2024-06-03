Kocaeli Büyükşehir’in trafiğe açtığı Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’ndaki çevre düzenlemesinde kadın personel yol kenarlarını kendi evleri gibi süslediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce araç trafiğine açtığı Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenlemesine devam ediyor. Trafiği rahatlatan çalışma vatandaşların beğenisini topladı. Kavşağın çevre düzenlemesinin son derece estetik ve güzel olması da bölgeyi kullanan vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Kavşağın çevre düzenleme çalışmasına yansıyan zarafet ve estetiğin nedeni ise belli oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çevre düzenlemesine katılan 5 kadın personelin özverili çalışması yapılan işi adeta taçlandırdı. Zarafet ve estetiğin disiplinli çalışmayla örtüştüğü görüntü kadının elinin değdiği her yeri güzelleştirdiği görüşünü bir kez daha kanıtladı.

DOKUNDUKLARI YER GÜZELLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmek hedefiyle inşa ettiği Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenlenmesi gerçekleştiriyor. Ekipler, çevre düzenlemesi kapsamında bölgede ağaçlandırma ve zeminde yeşillendirme yapıyor. Yapılan çalışmaların güzelliği göz doldururken, kadın çalışanlar dikkat çekiyor. Ağaç dikiminden, gübrelemeye, çiçek dikiminden temizlik ve bakıma kadar yer alanda çalışan kadınlar dokunduğu her yeri güzelleştiriyor.