MEM Sahne konserleri bu ay “Karadeniz’e Doğru” temasıyla gerçekleştirildi. Kemençe, tulum, gitar ve perküsyon eşliğinde sunulan Karadeniz ezgileri, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen MEM Sahne konserleri, Türkiye ve dünya müziğinin farklı renklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. MEM Sahne’nin bu ayki konseri “Karadeniz’e Doğru” teması ile gerçekleştirildi.

Konserde kemençe sanatçısı Furkan Ayaz, tulum sanatçısı Taha Torun, gitarist Can Maşalacı ve perküsyonist Furkan Ceylan sahne aldı. Konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman da takip etti.

Sanatçılar, Karadeniz müziğine yön vermiş ustalardan günümüze kadar ulaşan eserler ile anonim parçalardan oluşan zengin bir repertuvar sundu. Dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan performans, büyük alkış topladı.

Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sahne alan sanatçılara günün anısına hediye verdi.