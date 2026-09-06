Antik kentlerde tapınakların alınlıklarında ve görkemli yapıların girişlerinde sıkça karşımıza çıkan yılan saçlı Medusa figürünün yalnızca korkutucu bir mitolojik karakter olmadığı ortaya çıkıyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Medusa'nın antik dünyada kötülüğü uzaklaştıran güçlü bir koruyucu sembol olarak kullanıldığına dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Antik Yunan mitolojisinin en bilinen figürlerinden Medusa, binlerce yıldır taş yapılarda ve sanat eserlerinde gizemini koruyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, antik kentlerde tapınakların alınlıklarında ve yapıların girişlerinde sıkça görülen Medusa figürlerinin ardındaki inanca dikkat çekti.

SADECE KORKUTUCU BİR MİTOLOJİK FİGÜR DEĞİLDİ

Mitolojide bakışlarıyla insanları taşa çevirdiğine inanılan Medusa, antik dünyada korkutucu yönünün yanı sıra koruyucu bir sembol olarak da kabul ediliyordu.

Genel Müdürlüğün paylaşımında, Medusa figürünün 'apotropeik', yani kötülüğü ve tehlikeyi uzaklaştırıcı bir işlev taşıdığı belirtildi. Bu nedenle Medusa tasvirleri özellikle tapınaklar, kent girişleri ve görkemli yapıların dikkat çeken bölümlerinde kullanılıyordu. İnanca göre Medusa'nın donuk bakışları, yapıya veya kente yönelen kötülükleri uzaklaştırıyordu.

Bakışlarıyla Taşa Çeviren Bir Efsane: Medusa ????



Antik kentlerimizi gezerken tapınakların alınlıklarında veya görkemli yapıların girişlerinde neden sık sık onunla karşılaşıyoruz dersiniz?



Bu elbette bir tesadüf değil. Mitolojideki korkutucu ününün aksine Medusa, antik dünyada: pic.twitter.com/pfi8BM08rT — Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (@kvmgm) September 6, 2026

TAŞA KAZINMIŞ BİNLERCE YILLIK İNANÇ

Bugün müzelerde ve ören yerlerinde karşılaşılan yılan saçlı Medusa tasvirlerinin, antik çağ toplumlarının inanç dünyasından izler taşıdığı vurgulandı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ziyaretçilere Medusa figürlerine yalnızca bir mitolojik karakter olarak bakmamaları çağrısında bulunarak, bu tasvirlerin aynı zamanda antik çağların koruyucu inanç sisteminin sanata ve mimariye yansımaları olduğuna dikkat çekti. Binlerce yıllık taş eserlerde yaşamaya devam eden Medusa figürü, bugün de antik kentlerin gizemli ve dikkat çekici sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.