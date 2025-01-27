Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Şubat ayı boyunca sahnelenecek oyunlar, sanatseverlere tiyatro dolu bir ay sunacak.MANİSA (İGFA) - Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşecek oyunlar, her yaştan izleyiciyi tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, minik sanatseverler için Şubat ayında eğlence dolu bir program sunuyor. Çocuklar, 1 Şubat’taki “Bay Patinin Mutfağı” adlı oyunla keyifli vakit geçirirken 7, 14 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek “Bir Yaz Gecesi Rüyası” ile de hayallerin büyülü dünyasına adım atacak. Ayrıca, 8, 15 ve 21 Şubat tarihlerinde ise “Soytarıtılar Okulu” oyunuyla çocuklar hem eğlenecek hem de yeni şeyler öğrenecekler.

Yetişkinlere Özel Duygusal Bir Deneyim

28 Şubat’ta sahnelenecek “Biraz Daha Çikolata” oyunu ise hayata dair derin duygulara dokunan hikayesiyle yetişkin izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Kubilay Penbeklioğlu ve Emel Adıyaman’ın performansları, izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Oyunlara Büyük İlgi Var

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Ekim ayından itibaren sahneledikleri oyunlara büyük ilgi olduğunu belirterek, “Biletlerimiz satışa çıktığı anda tükeniyor ve bu bizi çok mutlu ediyor.

Yetişkinlere yönelik Bir Yaz Gecesi Rüyası, Biraz Daha Çikolata; çocuklara yönelik Bay Patinin Mutfağı adlı oyunlarımızla her gün genişleyen bir oyun yelpazemiz var.

Şubat ayında çocuklara yönelik Soytarılar Okulu adlı oyunumuz perde diyecek. Mart ayında prömiyerini yapacağımız yetişkin seyircilerimiz için Evcilik Oyunu adlı oyunumuzun prova süreci devam etmekte. Her geçen gün genişleyen oyun yelpazemiz ve salonu dolduran seyircilerimiz ile keyifli, sanat dolu bir sezon geçiriyoruz. Katkıları ve sonsuz desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum. Sezonun başında söylemiştik bu daha fragman, bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mimar Ferdi Zeyrek’in Manisa’yı kültür ve sanat şehri yapma vizyonuyla düzenlediği bu etkinliklerle kültür ve sanatı halkla buluşturmayı sürdürecek. Sanatseverler, Biletinial.com üzerinden temin ederek bu keyifli etkinliklerin bir parçası olabilir.