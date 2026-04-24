486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali'nde, Aziz Nesin'in kaleminden sahneye uyarlanan 'Bir Takım Azizlikler' adlı oyun, Manisalı sanatseverlerle buluştu.

MANİSA (İGFA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali, kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan etkinliklerle devam ediyor.

Festival programı kapsamında, Türk edebiyatının usta isimlerinden Aziz Nesin'in eserinden sahneye taşınan 'Bir Takım Azizlikler' oyunu, Manisalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, başarılı oyunculuk performansları ve etkileyici sahne diliyle izleyicilerin beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da oyunu eşi Özge Ekmen Dutlulu ile birlikte takip etti. Oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol da takip etti.

Oyun sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu sahneye çıkarak izleyicilere ve tiyatro ekibine hitap etti. Başkan Dutlulu, '486. Mesir Festivalini yapıyoruz ama çok geniş kapsamlı yapıyoruz. Buna geçtiğimiz sene başladık. 2024 yılında, ilk seçimi kazandığımızda elimizde hazır bir mesir festivali vardı. Ondan sonra Ferdi Başkan'ımızın dokunuşları başladı. Mesir Festivali içinde tiyatro festivali ilk kez geçen yıl yapılmaya başlandı. Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli yerlerinden tiyatrolar gelmeye başladı. Bu festivali sadece mesir saçılan bir festival olarak değil de sanatıyla, kültürüyle, tiyatrosuyla, gastronomisiyle çok kapsamlı hale getirdik' dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya misafirperverlikleri için teşekkür etti.