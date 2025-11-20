Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi işbirliği ile farkındalık etkinliği düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - 17 Kasım Akciğer Kanseri ve KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi işbirliğinde seminer düzenlendi.

Seminere; Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Ayşın Şakar Coşkun, merkez ve ilçelerin kent konseyi temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Seminer öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Manisa İçin Acil uygulaması, Kayıp Alarmı uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Hüner, 'Bu, Alzheimer ve diğer hastalık nedenlerinden dolayı kaybolma riski yüksek olan hastalar için geliştirdiğimiz bir uygulama. Mobil uygulamaya entegre ettiğimiz kayıp alarm sistemi ile risk altındaki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bir diğer uygulama ise, Ben Buradayım uygulaması. Alzheimer ve demans gibi kaybolma riski taşıyan, özel gereksinimi olan, engelli bireyler için, down sendromu ya da otizm rahatsızlığı bulunan bireyler için geliştirdiğimiz bir uygulama. Uygulama kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür hasta ve rahatsızlığı bulunan bireylere yönelik ücretsiz bileklik veriyoruz. Bileklik sayesinde hasta yakınları, aile bireylerinin yerini, konumunu görüp ulaşabilir duruma gelerek kaybolma riskini ortadan kaldırdık. Evde bakım hizmetlerimiz konusunda çok iyi geri dönüşler de alıyoruz. 2025 yılında bin 487 hizmet verdik. Hasta nakil ambulansı ile bin 15 hastamızı sağlık kuruluşuna ulaştırdık' dedi.

Yeni bir projenin de bilgisini veren Hüner, 'Kentin ihtiyaçları ve gelen talepler üzerine 117 yataklı yeni bir huzurevi için çalışmalarımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde sürdürüyoruz' diye konuştu.

Seminerde Prof. Dr. Ayşın Şakar Coşkun, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarını, akciğer kanseri ve KOAH'ın belirtiler hakkında bilgiler verdi, erken tanının önemine değindi. Tütün ürünlerinin sağlık açısından oluşturduğu riskler ve ekonomik zararlarına da değinen Coşkun, düzenlenen seminerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Düzenlenen seminerin ardından Hafsa Sultan Hastanesi solunum fizyoterapisti Seçil Sarı tarafından solunum egzersizi ve solunum fonksiyon testi yapıldı.