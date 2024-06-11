Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara’da yapmış olduğu istişareler ve görüşmeler sonrasında depremde hasar gören prekast kaplamalar ve mevcut çevreyolunda asfaltlama çalışmalarına başlanacağını ifade etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri sırasında bir araya geldiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile mevcut çevreyolunun iyileştirilmesi ve yenilenmesi gerektiği noktasında Malatyalıların taleplerini iletti.

Başkan Er’in yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mevcut çevreyolu üzerinde bulunan ve depremde hasar alan altgeçitlerdeki prekast kaplamaların yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Kurban Bayramında yaşanacak yoğunluklardan dolayı bayram sonrası Çöşnük Kavşağı ile Beylerderesi Viyadüğü arası yaklaşık 12 kilometrelik kısımda asfaltlama çalışmalarına başlanacak. Bayram sonrası başlanacak olan asfalt çalışmaları sırasında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yan yollar ile alternatif bağlantı yollarını kullanmaları gerekmektedir.

Çevreyolu üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkanı Er, “Çevreyolu alt geçitlerinde depremden zarar gören, kırılan ve yıpranan beton bloklar bir günlük çalışma ile yenileniyor. Çevreyolundaki trafik akışını gözeterek çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlandı. Bayram sonrasında çevreyolunun 12 kilometrelik kısmında asfaltlama yapılacak. Hemşehrilerimizin ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve tedbirli olması için ön bilgilendirme yapacağız. Çevreyolu iyileştirmesi işini yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.”