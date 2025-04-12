Kuvayımilliye şehri Balıkesir’de kültürel ve sanatsal bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarihte kahramanlıklarıyla öne çıkan Kuvvacıların torunlarını Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası’nda buluşturdu. Balıkesir’in 25 kişilik gençlik orkestrası, ilk provasında hayran bıraktı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Kent Konseyi tavsiye kararıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde kurulan Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası, 14-22 yaş arası gençleri bir araya getirdi. Balıkesir Kent Konseyi’nde ilk provasını gerçekleştiren Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası; keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalan 25 gençten oluşuyor. Kültürel ve sanatsal dönüşümle şehirde büyük bir heyecan yaratan Başkan Akın, kent tiyatrosunun kuruluş çalışmalarının yanı sıra MOD10, 10Kadın ve ROGO orkestralarıyla da Balıkesir’in sanat yaşamına değer katıyor.

İLK PROVA HEYECANI

Kurtuluş mücadelesi sırasında Balıkesirlilerin yazdığı kahramanlık destanı olan Kuvayımilliye hareketini gelecek nesillere taşımak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası da tarihi bir misyon üstleniyor. Bu kapsamda ilk provalarını başarıyla tamamlayan orkestra; Balıkesir türkülerinden, klasik müziğin seçkin örneklerine kadar tüm müzik türlerinden çoksesli düzenlemelerin ve bestelerin olduğu bir repertuara sahip olacak.

ÇALIŞMA VE ÜRETME HEYECANI KUVAYIMİLLİYE RUHUNDAN GELİYOR

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. H.Hakan Okay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan topluluk, ülkemizin ve dünyanın önemli gençlik orkestralarıyla bir araya gelerek Balıkesir gençliğini ve kent kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Geçen zamanla birlikte senfoni orkestrasına dönüşmesi planlanan orkestra, Balıkesir’in sanat ve kültür hayatına önemli katkılar sunacak. Balıkesir’in yetenekli gençlerini önemli sanatçılarla bir araya getirerek, Balıkesir gençliğinin sanatta ve kültürde gelişimi için yeni bir çalışma alanı yaratacak olan orkestra, çalışma ve üretme heyecanını Kuvayımilliye ruhundan alıyor.